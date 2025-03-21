وفد سيناوي يبحث مع وزير التموين مطالب أهالي المحافظة

التقى وفد من مشايخ مدينة بئر العبد برئاسة الشيخ حميد منصور رئيس الاتحاد المصري للقبائل العربية‏ ‏والأمين العام لمركز السلام العالمي بشمال سيناء‏ بالدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجاره الداخليه لبحث مطالب أهالي محافظة شمال سيناء من وزارة التموين وإلقاء الضوء على أهم القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطن البسيط في شمال سيناء، وذلك في ضوء ما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تطوير منظومة التموين وضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية والدور الكبير لوزاره التموين والتجارة الداخلية في دعم المواطنين والقضاء على الاحتكار.

واستعرض الوفد السيناوي مع وزير التموين مطالب تتعلق بتشغيل البطاقات التموينية المتوقفة وزيادة كمية الغاز وعدد الأنابيب لمركز ومدينة بئر العبد وضبط الوزن واحتساب سعر الدقيق لأصحاب الأفران على سعر ٢٠١٨ بدلا من عام ٢٠٢٤ للتجار الدقيق والمخابز والبدء في صرف الـ ٥ كيلو وتم تكويدها ومتاحه للصرف وإمكانية إضافة المواليد وخصوصا تفعيل القرار الوزاري بإضافة أبناء الشهداء والمصابين وأصحاب معاش تكافل وكرامه والمطلقات وحاملي كرت الخدمات المتكامله وإعفاء أبناء سيناء من دفع فروق الأسعار الخاصه للوفيات مراعاه لظروفهم الصعبه التي عانوا منها أهالي سيناء وتزويد محطات وقود شمال سيناء بالسولار لزياده الشاحنات القادمة من المحافظات لقطاع غزة في جميع محطات شمال سيناء.

كما طالب الوفد السيناوي من وزير التموين استثناء أبناء سيناء ومراعاة ظروفهم باستخراج البطاقات التموينية الخاصه بالأبحاث الاجتماعية إصدار أول وإضافة الزوجه المحرومة الواحدة على بطاقة الزوج.

وتقدم الوفد السيناوي بالشكر للأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء على دعمهم الكامل لأهالي سيناء.