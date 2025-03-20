برلماني: الحكومة الإسرائيلية لا تحترم أي وعود دولية

أدان النائب محمد عبد الحميد ، عضو مجلس النواب استئناف الاحتلال الإسرائيلي الحرب علي قطاع غزة وشن العديد من الغارات والذي أدي الي سقوط العديد من الضحايا والمصابين خلال ساعات قليلة ، مؤكدا أن القيادة الإسرائيلية لا تحترم أي وعود ولا اتفاقيات دولية

وقال ان هذا القرار الغاشم أطاح بكل محاولات التهدئة التي عملت عليها مصر منذ شهور .

وتابع عضو مجلس النواب في تصريح خاص للبوابة نيوز اليوم ، أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين الأبرياء مما يصعب الأوضاع داخل القطاع مؤكدا أن ما يحدث هناك مأساة إنسانية ودولية بكل المقاييس ويجب أن يتصدي العرب والدول الرافضة لهذه الجرائم لمخطط القيادة الأمريكية والإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني .

وأكد عبد الحميد ، أن الحكومة الإسرائيلية لابد وأن تري العرب جميعا علي قلب رجل واحد لحماية الشعب الفلسطيني حتي تتخلي عن أحلامها في إبادة القطاع تماما .