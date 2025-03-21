محافظ شمال سيناء ينعى مدير منطقة مياه الحسنة

نعى اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، المهندس محمد الشحات، مدير منطقه المياه بالحسنة، والذي وافته المنية إثر حادث سير.

ويتقدم المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بخالص العزاء لأسرته ولجميع العاملين بشركة المياه بشمال سيناء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

يشار إلى أن مدير منطقه المياه بالحسنة توفي في حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الرئيسي في منطقة وسط سيناء.

كما قدم اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة الحاج حسين فتحي أبو الجود، أحد أبناء الصعيد، في حي المساعيد.

وقال المحافظ، أتقدم بخالص المواساة وأسمى آيات العزاء في وفاة المغفور له، سائلا "المولى عز وجل" أن يتولى الفقيد برحمته الواسعة ويدخله فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.