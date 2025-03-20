جموع المصلين بالجامع الأزهر يجتهدون في العبادة أول ليالي العشر الأواخر من رمضان

مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، شهد الجامع الأزهر، مساء اليوم، توافد آلاف المصلين الذين امتلأت بهم أروقة المسجد وساحاته، حيث اجتمعوا في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والتضرع، أملاً في إدراك ليلة القدر والفوز بثوابها العظيم.
في رحاب الجامع الأزهر، حيث الأجواء الإيمانية تغمر القلوب، تعالت أصوات القرآن الكريم بالقراءات المتواترة، تحفّ المصلين بنور الذكر والتلاوة، فيما وقف الجميع خاشعين في صلاة التراويح والتهجد، تغمرهم رهبة الموقف وعظمة الليالي المباركة. تفيض العيون بالدموع، وترتفع الأيدي بالدعاء، سائلين الله المغفرة والرضوان، متضرعين إليه أن يمنّ عليهم بالقبول، راجين الفوز بليلة القدر، تلك الفرصة العظيمة للتقرب إلى الله والسعي لنيل رحمته وفضله.
وتشهد هذه الليالي المباركة إقبالًا كبيرًا على سنة الاعتكاف داخل أروقة الأزهر، حيث يحرص المعتكفون على التفرغ للعبادة والذكر، مستلهمين هدي النبي محمد ﷺ الذي كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها.
في ظل هذا الإقبال الكبير، حرصت إدارة الجامع الأزهر على توفير الأجواء المناسبة للمصلين، من خلال تنظيم الدخول والخروج، وتوفير أماكن مخصصة للاعتكاف، إلى جانب توزيع المياه والمشروبات على المصلين للصائمين أثناء الإفطار والسحور.
وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.
ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقارئ قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.