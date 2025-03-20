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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جموع المصلين بالجامع الأزهر يجتهدون في العبادة أول ليالي العشر الأواخر من رمضان

صلاة التراويح من
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
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مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، شهد الجامع الأزهر، مساء اليوم، توافد آلاف المصلين الذين امتلأت بهم أروقة المسجد وساحاته، حيث اجتمعوا في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والتضرع، أملاً في إدراك ليلة القدر والفوز بثوابها العظيم.

في رحاب الجامع الأزهر، حيث الأجواء الإيمانية تغمر القلوب، تعالت أصوات القرآن الكريم بالقراءات المتواترة، تحفّ المصلين بنور الذكر والتلاوة، فيما وقف الجميع خاشعين في صلاة التراويح والتهجد، تغمرهم رهبة الموقف وعظمة الليالي المباركة. تفيض العيون بالدموع، وترتفع الأيدي بالدعاء، سائلين الله المغفرة والرضوان، متضرعين إليه أن يمنّ عليهم بالقبول، راجين الفوز بليلة القدر، تلك الفرصة العظيمة للتقرب إلى الله والسعي لنيل رحمته وفضله.

وتشهد هذه الليالي المباركة إقبالًا كبيرًا على سنة الاعتكاف داخل أروقة الأزهر، حيث يحرص المعتكفون على التفرغ للعبادة والذكر، مستلهمين هدي النبي محمد ﷺ الذي كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها.

في ظل هذا الإقبال الكبير، حرصت إدارة الجامع الأزهر على توفير الأجواء المناسبة للمصلين، من خلال تنظيم الدخول والخروج، وتوفير أماكن مخصصة للاعتكاف، إلى جانب توزيع المياه والمشروبات على المصلين للصائمين أثناء الإفطار والسحور.

 

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقارئ قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

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