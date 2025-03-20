قرار وزاري بضم أحمد المنشاوي ومريم عبد الملك لمجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم ٥٩٦ ، بضم الدكتور أحمد المنشاوي، بصفته رئيس جامعة أسيوط، والدكتورة مريم عبد الملك القمص، المدرس بكلية الحقوق بجامعة أسيوط وعضو مجلس النواب، إلى مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية.

ووجّه الدكتور أحمد المنشاوي شكره العميق إلى وزير التعليم العالي على هذه الثقة الغالية، مشيدًا بالدور الهام الذي تلعبه الجامعات الأهلية في تقديم خدمات تعليمية متطورة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب التطورات العالمية في مجال التعليم العالي.

كما أعرب المنشاوي عن بالغ امتنانه للقيادة السياسية على دعمها المستمر لتطوير منظومة التعليم العالي، مؤكدًا اهتمام الدولة بتعزيز دور الجامعات الأهلية في تقديم تعليم متميز يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد على أهمية الجامعات الأهلية، موضحًا أنها تسهم في تطوير البرامج الأكاديمية، مما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل.

يُذكر أن القرار يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره فى 17 مارس الجارى، ويأتي في إطار جهود تطوير الهيكل الإداري لمجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية، الذي تم تشكيله وفقًا للقرار الوزاري رقم ٢٨٠٩ لسنة ٢٠٢٣م.

