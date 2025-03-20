منتخب السعودية يشعل الصراع على التأهل للمونديال باجتياز عقبة الصين

حقق منتخب السعودية فوزًا ثمينًا على الصين بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

شهدت مباراة السعودية ضد الصين، سيطرة عربية منذ البداية، مع محاولات متكررة لافتتاح التسجيل.

مباراة السعودية ضد الصين

في الدقيقة 37، سجل فيصل الغامدي هدفًا للمنتخب السعودي، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي لمسة يد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولكن قبل نهاية الشوط الأول، تعرض حسن كادش لإصابة قوية في الرأس، إثر تدخل عنيف من لين ليانجمينج، لاعب منتخب الصين، الذي طرد على إثره في الدقيقة 45+2.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل سالم الدوسري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، بعد تمريرة من سعود عبد الحميد.

بهذا الفوز، أشعل منتخب السعودية الصراع على خطف بطاقة التأهل المباشرة الثانية إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تأهل اليوم منتخب اليابان إلى المونديال بعدما فاز على منتخب البحرين بثنائية دون رد.

بتلك النتيجة، رفع منتخب السعودية رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، خلف منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة، بينما تجمد رصيد منتخب الصين عند 6 نقاط في المركز الأخير.