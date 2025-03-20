ads
الجمعة 21 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: لابد من تكاتف العرب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدان النائب عبد الفتاح يحيى ، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب استكمال الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة الهجمات الشرسة علي قطاع غزة ، كما أدان الانتهاكات المستمرة والسعي لإبادة الشعب الفلسطيني تحت أنظار العالم كله دون تدخل أحد للوقوف بجانب هؤلاء الأبرياء الذي  يمارس ضدهم الاحتلال ابشع الجرائم.
فيما أكد عبد الفتاح في تصريح خاص البوابة نيوز اليوم الخميس ، أنه لابد من تكاتف جميع الدول العربية وايضا جميع الدول الي ترفض السياسيات الإسرائيلية الغاشمة في مواجهة هذا الكيان الصهيوني .

وشدد على أن غطرسة الرئيس الأمريكي ترامب التي تظهر من خلال محاولاته المستمرة في السيطرة علي قطاع غزة وتحويله الي منتجع سياحي وطرد الشعب الفلسطيني من أرضهم شيء غير مقبول ولابد من التصدي لهذا المخطط من جميع الدول العربية بشكل مباشر وصريح

السياسيات الإسرائيلية الرئيس الأمريكي قطاع غزة