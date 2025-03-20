برلماني: لابد من تكاتف العرب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

أدان النائب عبد الفتاح يحيى ، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب استكمال الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة الهجمات الشرسة علي قطاع غزة ، كما أدان الانتهاكات المستمرة والسعي لإبادة الشعب الفلسطيني تحت أنظار العالم كله دون تدخل أحد للوقوف بجانب هؤلاء الأبرياء الذي يمارس ضدهم الاحتلال ابشع الجرائم.

فيما أكد عبد الفتاح في تصريح خاص البوابة نيوز اليوم الخميس ، أنه لابد من تكاتف جميع الدول العربية وايضا جميع الدول الي ترفض السياسيات الإسرائيلية الغاشمة في مواجهة هذا الكيان الصهيوني .

وشدد على أن غطرسة الرئيس الأمريكي ترامب التي تظهر من خلال محاولاته المستمرة في السيطرة علي قطاع غزة وتحويله الي منتجع سياحي وطرد الشعب الفلسطيني من أرضهم شيء غير مقبول ولابد من التصدي لهذا المخطط من جميع الدول العربية بشكل مباشر وصريح