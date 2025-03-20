نتيجة مباراة الأردن ضد فلسطين.. فوز كبير للنشامى بتصفيات المونديال

تلقى منتخب فلسطين خسارة كبيرة من الأردن بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب عمان الدولي، في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

شهت مباراة الأردن ضد فلسطين مشاركة وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي أساسيًا مع الفدائي، ولعب المباراة كاملة، دون أن يسجل أي هدف.

مباراة الأردن ضد فلسطين

تقدم المنتخب الأردني مبكرًا عن طريق يزن العرب في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف عبد الله نصيب الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وقلص تامر صيام الفارق للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 33، قبل أن يسجل موسى التعمري الهدف الثالث للنشامي في الدقيقة 45+3.

ويعتبر هذا الفوز ثمينًا لصالح منتخب الأردن في رحلة سعيه للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويزيد من صعوبة مهمة منتخب فلسطين في التأهل.

بتلك النتيجة، رفع منتخب الأردن رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث، بينما ظل منتخب فلسطين في المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط.