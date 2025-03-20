محمود عصمت فى زيارة ميدانية لمنطقة كهرباء القناة

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، يرافقه اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى منطقة كهرباء القناة فى اطار زيارته الى محافظة الإسماعيلية

اجتمع عصمت بقيادات المنطقة برئاسة المهندس ابراهيم شحاتة وحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمراجعة مستجدات تنفيذ مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة فى محافظات الاسماعيلية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومحافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان

استعرض عصمت خلال الاجتماع خطة تطوير الشبكة فى نطاق العمل بما فى ذلك عدد محطات المحولات على الجهد الفائق وإجمالي السعة المتاحة وكذلك المحطات على الجهد العالي ، واجمالى أطوال الخطوط الهوائية والكابلات فى نطاق المحافظات السبع على الجهود العاليه والفائقة ومشروعات الدعم لاستيعاب القدرات التوليدية الجديدة والتعامل مع ارتفاع الاحمال

تناول الاجتماع دور مركز تحكم الإقليمى بمنطقة القناة فى المراقبة والتحكم لعدد ٨٦ محطة على الجهد العالى ، والتى تغذى المنطقة بالاحمال الصناعية فى محافظات بورسعيد ومنطقة خليج السويس بالسخنة والعاشر من رمضان وشمال وجنوب سيناء ، بالإضافة إلى الأحمال السياحية فى محافظات السويس ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، وتغذى وكذلك مشروعات الاستصلاح الزراعى والتنمية العمرانية فى محافظة شمال سيناء

ناقش عصمت مستجدات الأعمال وتطورات خط الربط المصرى السعودى فى نطاق عمل المنطقة ومجريات تكثيف العمل وزيادة اعداد الورادى لإنهاء المشروع طبقا للجداول الزمنية فى اطار الخطة العاجلة ، واطمئن على سير عمل خط الربط الدولي المصري الأردني ، وكذلك تحديث مركز التحكم الإقليمي متضمناً تحديث أنظمة SCADA الاتصالات & RTU بمحطات منطقة كهرباء القناة & نقل بيانات الجهد المتوسط، ومشروعات تفريغ القدرات المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنطاق محافظة البحر الأحمر ووضع الجهد عليها، وربطها بالشبكة الموحدة ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات محطات محولات نقل الطاقة الكهربية وخطوط ربطها ، ومشروعات إنشاء 3 محطات محولات على الجهود المختلفة وخطوط ربطها لتغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي لتنمية سيناء

واكد عصمت استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، وتطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات ،

وشدد على اهمية تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ، وزيادة نسبة المكون المحلي فى اطار توجه الدولة ودعم وتوطين التكنولوجيا ، مشيرا إلى جهود تحسين كفاءة الشبكة والعمل على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال ، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية للوقوف على الواقع الفعلي فى كافة مواقع العمل وتحقيق الأهداف المرجوة فى إطار استراتيجية الطاقة

يإتي ذلك فى اطار المتابعة الميدانية، واستمرار للزيارات التفقدية الى كافة مواقع العمل والانتاج ، والوقوف على الواقع الفعلي لمستجدات تنفيذ خطة العمل، والنهوض بالشركات التابعة وتحسين معدلات الاداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،

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