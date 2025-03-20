مصرع شاب سقط من بلكونة أثناء تركيب تندة في الدقهلية

لقى شاب مصرعه اليوم إثر سقوطه من علو خلال قيامه بتركيب تندة حديدية ببلكونه أمام مسجد شطا بمدينة المطرية محافظة الدقهلية، وجرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى بوصول شخص في العقد الثالث من عمره, جثة هامدة "إدعاء سقوط من علو".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد أحمد شطا، رئيس المباحث وبالفحص تبين مصرع "وائل السيد بخيت، 35 عاما، ومقيم شارع بورسعيد دائرة المركز" وذلك بعد سقوطه من مرتفع خلال قيامه بتركيب تنده حديديه ولاتوجد شبهة جنائية وراء الحادث.

جرى إيداع الجثمان بمستشفى. المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بلإتخاذ الإجراءات القانونية.