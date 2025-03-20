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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات كأس العالم 2026.. التعادل يحسم مباراة العراق ضد الكويت

مباراة العراق ضد
مباراة العراق ضد الكويت
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انتهت مباراة العراق ضد الكويت بالتعادل الإيجابي 2-2، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين، اليوم الخميس 20 مارس 2025 على ملعب استاد البصرة الدولي، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

استضاف منتخب العراق، الكويت في مباراة أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، الذي يقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

مباراة العراق ضد الكويت

شهدت مباراة العراق ضد الكويت إثارة كبيرة، حيث تقدم المنتخب الكويتي بهدفين عن طريق يوسف ناصر السلمان في الدقيقتين 39 و70.

ونجح منتخب العراق في العودة إلى المباراة وتسجيل هدفين في الوقت بدل الضائع عن طريق هاشم أكام وإبراهيم بايش، وتحديدًا في الدقيقتين 90+3 و90+11.

بتلك النتيجة، تراجع منتخب العراق إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب الأردن الذي صعد إلى المركز الثاني، بينما جاء منتخب الكويت في المركز الخامس وفي رصيده 5 نقاط.

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