إنبي يهزم الأهلي بهدف "زكي" في كأس عاصمة مصر

حقق فريق إنبي فوزا قاتلا على الأهلي بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب السلام في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر “كأس رابطة المحترفين”.

أحرز هدف الفريق البترولي اللاعب أحمد زكي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة حصد إنبي الثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بينما يتذيل الأهلي ترتيب المجموعة.

وأعلن سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة إنبي مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد رضا.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة وعمر الساعي وسمير محمد.