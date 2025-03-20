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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالبطاطين.. جمهور دورة ميت رومي الرمضانية يواجهون البرد في الدقهلية.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شهد ملعب قرية ميت رومي بمركز دكرنس في الدقهلية مشهدًا طريفًا، حيث ظهر عدد من المشجعين وهم يلتحفون بالبطاطين أثناء حضورهم مباراة دورة رمضانية، في محاولة لمواجهة موجة البرد القارس التي تشهدها البلاد.

لجأ بعض المشجعين إلى الاحتماء معًا تحت بطانية بحثًا عن الدفء، وسط رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك خلال متابعتهم المباراة قبل موعد الإفطار في اليوم العشرين من رمضان.

يأتي ذلك في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ونشاط للرياح، إلى جانب احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق غدًا الجمعة.

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