نتيجة مباراة سيراليون ضد غينيا بيساو تصب في مصلحة منتخب مصر

سحق منتخب سيراليون نظيره غينيا بيساو بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

أقيمت مباراة سيراليون ضد غينيا بيساو على ملعب محايد في ليبيريا بسبب عدم أهلية الملاعب في سيراليون، ليفوز الأول بنتيجة 3-1، في صالح منتخب مصر ومشوار تأهله إلى كأس العالم 2026.

مباراة سيراليون ضد غينيا بيساو

افتتح مصطفى بوندو التسجيل لمنتخب سيراليون في الدقيقة 19، ليتقدم لمنتخب بلاده في الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، عزز موسى كامارا تقدم منتخب سيراليون بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61، قبل أن يقلص تمبلي مونتيرو الفارق لمنتخب غينيا بيساو في الدقيقة 68.

وحسم إبراهيم توراي النتيجة بتسجيل الهدف الثالث لصالح سيراليون في الدقيقة 90+6، ليسهم في حصول منتخب بلاده على 3 نقاط ثمينة.

تأثير النتيجة على مجموعة مصر

هذا الفوز رفع رصيد منتخب سيراليون إلى 8 نقاط، يحتل بها وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد غينيا بيساو عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وتصب هذه النتيجة في مصلحة منتخب مصر، حيث تقلل من فرص غينيا بيساو في المنافسة على التأهل.

وفي حال فوز منتخب مصر على إثيوبيا غدًا الجمعة، وعلى سيراليون يوم الثلاثاء المقبل، يرفع رصيده إلى 16 نقطة، مما يعزز صدارته للمجموعة، ويقترب من التأهل للمونديال المقبل.

ويملك منتخب مصر حاليًا 10 نقاط من 4 مباريات، على صدارة جدول ترتيب المجموعة، قبل أن يخوض منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، الذي يقام في أمريكا وكندا والمكسيك.