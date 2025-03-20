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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طبيب يقطع شريان يده في الهرم وعامل يقفز من الرابع بالوراق

ارشيفيه
ارشيفيه
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شهدت محافظة الجيزة واقعتين مأساويتين بقيام طبيب بإنهاء حياته بقطع شريان يده داخل فندق ووفاته بمنطقة الهرم، وكذا قفز عامل من الطابق الرابع بسبب أزمة نفسية بمنطقة الوراق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغين منفصلين بالعثور علي جثة طبيب اسنان داخل فندق بمنطقة الهرم، والعثور علي جثة عامل أسفل عقار مهشم الرأس بمنطقة الوراق

بالانتقال والفحص تبين أن الاول انهي حياته بقطع شريان يده والآخر انهي حياته قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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