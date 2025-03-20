رئيس الطائفة الإنجيلية: الدولة المصرية سبيكة عصية على الكسر

قال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية إنه يشكر الله من أجل النموذج المصرى الغنى بالمحبة فمصر سبيكة عصية على الكسر، موضحا أن نموذج العيش المشترك المصرى القوى يظهر فى التماسك والسلام المجتمعى

وتقدم رئيس الطائفة الإنجيلية خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات بالشكر للكنيسة الإنجيلية بالمقطم على الحفل قائلا إنها بيت مفتوح للجميع فلم تتوانى الكنيسة أبدًا عن خدمة المجتمع وهى تؤمن بالصلابة والمرونة بالمجتمع وأشكر مجموعة المحبة وهى مبادرة للقسوس والمشايخ فى المنطقة لتعميق أواصر المحبة والتواصل ونظموا العديد من الفعاليات مثل حفلات الافطار والسحور ودعوة الأسر من فئات مختلفة

وقدم الشكر للقس الدكتور نادى لبيب راعى الكنيسة ومجموعة المحبة