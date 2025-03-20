يوسف عمر ينتهي اليوم من تصوير مسلسل شباب امرأة

انتهي النجم الشاب يوسف عمر اليوم من تصوير دوره في مسلسل شباب امرأة الذي يجسد دور البطولة فيه مع النجمة غادة عبد الرازق، وينافس بقوة في الموسم الرمضاني، ويقدم فيه عمر دور الشاب القروي الساذج إمام الذي يترك قريته ويتجه للعمل كطبيب في القاهرة، حيث يسكن في غرفة على السطح لدى المعلمة شفاعات التي تعجب به وتحاول إغواءه.

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، ويشارك يوسف عمر البطولة مع غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

جدير بالذكر أن الموسم الرمضاني الحالي اثبت فيه يوسف عمر قدرته على التلون بين الشخصيات المتنوعة ذات التركيبات النفسية المختلفة، حيث تألق في النصف الأول بشخصية الشاب الجامعي المستهتر علي الذي ينصب شباكه على فريدة (لينا صوفيا) في مسلسل كامل العدد، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ومجموعة كبيرة من النجوم والشباب، ومن إخراج خالد الخلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر.

وفي الدراما السعودية شارع الأعشى يقدم يوسف شخصية طبيب العيون الرومانسي أحمد الذي يعمل بإحدى المستشفيات السعودية خلال فترة السبعينات وتقع في حبه عزيزة (لمى عبد الوهاب) خلال علاجه لها وتحاول التحدث له وسط مجتمع محافظ لا يتقبل العلاقات العاطفية وخاصة مع غير أبناء البلد.

أحدث أعمال يوسف السينمائية فيلم مين يصدق، الذي نافس في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو أول بطولة مطلقة له مع جيدا منصور، وشاركهما النجم شريف منير، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.

ومن الأعمال المنتظرة ليوسف عمر مسلسل مملكة الحرير المقرر عرضه قريباً على منصة Watch It، من إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد. وفيلم فرقة الموت، من إخراج أحمد علاء الديب، ويشارك يوسف في بطولته مع نخبة من النجوم، على رأسهم أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين وعصام عمر.