قرار عاجل من النيابة بشأن مُعلمة متهمة في واقعة انهيار سقف غرفة على تلاميذ بالدقهلية

قرر رئيس نيابة دكرنس تحت إشراف المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية،إخلاء سبيل مُعلمة لغة عربية وصاحب منزل بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك بعد التحفظ عليهما في واقعة سقوط جزء من سور عقار على غرفة من الطوب اللبن بداخلها عدد من التلاميذ يتلقون درس خصوصي بعزبة سمعان مركز بني عبيد مما تسبب في وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمعلمة "دعاء.ص.ا" 43 عامّا، و"حسن.ع"، ٥٠ عاما فلاح صاحب المنزل, تهمة استخدام مكان غير مؤهل مما عرض حياة الغير للخطر وتسبب في وفاة تلميذ فضلا عن إهمال صاحب المنزل والذي سقط منه جزء من السور على الغرفة.

وانكرت المٰعلمة وصاحب المنزل تعريض حياة التلاميذ للخطر مؤكدين أن الحادث عارض نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث.

فيما رفضت أسرة الطفل المتوفي توجيه ثمة اتهامات للمعلمة مؤكدين أن الحادث قضاء وقدر ولادخل للمتهمين بما حدث.

كان تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية كشف أن سبب انهيار السقف سقوط جزء من سور عقار بجانب الغرفة نتيجة الرياح والعوامل الجوية، الأمر الذي تسبب في الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة الى تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، أمس إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ العقيد جمال الدين محمود السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بقرية عزبة سمعان "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد مشالي، رئيس المباحث،وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط سقف من غرفة بمنزل بقرية عزبة سعفان مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.