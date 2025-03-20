مشيرة خطاب تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الإبادة الجماعية فى غزة

أدانت السفيرة «مشيرة خطاب»، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ،الانتهاكات المستمرة وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد حقهم المشروع في الحرية والكرامة الإنسانية و استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري على قطاع غزة ، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت «خطاب»، في تصريح خاص لــ" البوابة نيوز" ، المجتمع الدولي بضرورة القيام بواجباته، والتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وإجبار اسرائيل على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، ووقف سياسة التجويع، وفرض وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع فوراً، مشددة على أن تكرس سياسة الإفلات من العقاب، وتضعف الثقة في النظام الدولي القائم على احترام حقوق الإنسان، مؤكدة على ثوابت الموقف المصري الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق شعوب المنطقة في السلام والتنمية وفي الحياة الآمنة.

وأكدت رفضها استخدم الغذاء كسلاح، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية المتعلقة بنقص السلع والمواد الغذائية والوقود، وبدأت مظاهر أزمة الغذاء والجوع في الظهور على السكان،مطالبة بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي أدت إلى سقوط مئات الشهداء، حيث مثلت النساء والأطفال 75% من الشهداء، وتم تدمير 85% من المدارس وأصبح 260ألف طفل وطفلة خارج المدارس، كما أن تعاني النساء الحوامل والنفاس من عدم قدرتهن على توفير المواد الغذائية الغنية بالبروتينات، والحصول على المكملات الغذائية، كما تضاعفت المخاطر على النساء المريضات نتيجة العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقص الكوادر الطبية المتخصصة.

ودعت السفيرة «مشيرة خطاب»، المجتمع الدولي بضرورة العمل بجدية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي القضية الفلسطينية ستظل قضية إنسانية وحقوقية جوهرية، تستوجب من كافة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي العمل الجاد من أجل تحقيق سلام عادل وشامل وضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة باثرها.