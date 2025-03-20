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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إلهام شاهين خلال تكريمها من الكنيسة الإنجيلية : أشكر محمد سامى لولاه ما كنت هنا.. صور

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين
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قالت الفنانة إلهام شاهين أشكر الكنيسة الإنجيلية على تنظيم حفل تكريم الأمهات المثاليات  وأهدي جائزتي إلى الممثلين أمام الكاميرا والجنود المجهولة خلف الكاميرا فى مسلسل سيد الناس.

وقدمت الفنانة إلهام شاهين خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات بالكنيسة بالمقطم بالشكر للمخرج محمد سامى قائله: لولا محمد سامى لما كنت أقف هنا للتكريم.

وأردفت: بعض المواطنين يتسألون دائما لماذا أقدم أدوار شر وأقول لهم إن السبب هو أننا نظهره للناس من خلال الدراما.

وقال الفنان أحمد عبدالعزيز إن مصر محفوظة بيد الله ولا يمكن أن تقلق أبدًا مهما مرت المنطقة من أزمات وصراعات وحروب

وتنظم الكنيسة الإنجيلية فى المقطم حفل لتكريم الأمهات المثاليات بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والإعلاميين. 

 

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