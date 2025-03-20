غارة للطيران الحربي الإسرائيلي تستهدف بلدة طاريا غربي بعلبك

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بغارة للطيران الحربي الإسرائيلي، استهدفت بلدة طاريا غربي بعلبك، وفق نبا عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أفاد في نبأ عاجل قبل قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على السلسلة الشرقية بالبقاع شرقي لبنان.

يأتي هذا التصعيد بعد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى في 27 نوفمبر 2024 مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، بدأت في 8 أكتوبر 2023 وتصاعدت إلى حرب مفتوحة في 23 سبتمبر 2024.

وقد أسفر القصف الإسرائيلي على لبنان عن أكثر من 4000 قتيل و16000 جريح، بالإضافة إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص، وسط تزايد الدعوات الدولية لوقف التصعيد.

ورغم أن الاتفاق نص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير 2025، إلا أن إسرائيل نفذت انسحابًا جزئيًا، بينما لا تزال تحتل خمس نقاط لبنانية رئيسية.

وفيما تؤكد الحكومة اللبنانية مواصلة جهودها الدبلوماسية لحشد الدعم العربي والدولي من أجل استكمال الانسحاب الإسرائيلي، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أن «تل أبيب»، لن تتنازل عن السيطرة على المواقع الخمسة التي تحتفظ بها في جنوب لبنان.

