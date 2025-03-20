غزل المحلة يكرم الأمهات المثاليات لذوي الهمم في حفل إفطار جماعي.. صور

نظم مركز شباب المحلة الكبرى، تحت رعاية المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، وبالتعاون مع الدكتور وائل السعيد أبو المجد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المحلة، حفل إفطار جماعي لتكريم الأمهات المثاليات لذوي الهمم بالمحلة الكبرى.

وشهد الحفل حضورًا مميزًا من أعضاء مجلس النواب ولفيف من الشخصيات العامة لتكريم أبنائنا في جمعية "القلوب البيضاء" لذوي الهمم بالمحلة، حيث حرص المهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة على إهدائهم قمصان الفريق وعددًا من الهدايا التذكارية ودروع التكريم، تعبيرًا عن دعم نادي غزل المحلة الدائم للعمل المجتمعي والإنساني.

هذا التكريم يعكس الدور المجتمعي لنادي غزل المحلة، ويؤكد على أهمية دعم الأمهات المثاليات لذوي الهمم وتقدير عطائهن المتواصل.

اخبار غزل المحلة

وكان فريق غزل المحلة تعادل مع البنك الأهلي بهدف لمثله، يوم الثلاثاء الماضي، خلال منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وبتلك النتيجة، احتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن البنك الأهلي المتصدر.