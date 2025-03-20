تصعيد جديد.. غارات إسرائيلية على السلسلة الشرقية الحدودية بين سوريا ولبنان

أفاد إعلام لبناني، اليوم الخميس، باستهداف غارات إسرائيلية، مرتفعات في السلسلة الشرقية الحدودية مع سوريا، بمحيط بلدة النبي شيت، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

يأتي هذا التصعيد بعد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى في 27 نوفمبر 2024 مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، بدأت في 8 أكتوبر 2023 وتصاعدت إلى حرب مفتوحة في 23 سبتمبر 2024.

وقد أسفر القصف الإسرائيلي على لبنان عن أكثر من 4000 قتيل و16000 جريح، بالإضافة إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص، وسط تزايد الدعوات الدولية لوقف التصعيد.

ورغم أن الاتفاق نص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير 2025، إلا أن إسرائيل نفذت انسحابًا جزئيًا، بينما لا تزال تحتل خمس نقاط لبنانية رئيسية.

وفي سوريا بدأ الجيش الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية والمنشآت العسكرية، عبر مهاجمة مئات النقاط، في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، على خطة قدمها «نتنياهو»، لتعزيز النمو الاستيطاني، في مستوطنات الجولان المحتل، بميزانية تزيد عن 40 مليون شيقل.

كما صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت»، بالإجماع على قرار احتلال جبل الشيخ السوري في الجولان المحرر، مع المضي قدما في إنشاء المنطقة العازلة.

