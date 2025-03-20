رئيس جامعة أسيوط يهنئ القيادة السياسية والشعب المصرى بذكرى استعادة طابا

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السنوية لاستعادة طابا ورفع العلم المصري عليها، والتي تحل في 19 مارس من كل عام، تخليدًا لهذا الإنجاز الوطني الذي يعد أحد أعظم الانتصارات الدبلوماسية في تاريخ مصر الحديث.

وأكد المنشاوي أن هذه المناسبة الوطنية، التي تعود إلى 19 مارس 1989، تجسد ملحمة دبلوماسية خالدة نجحت فيها الدولة المصرية في استعادة جزء غالٍ من تراب الوطن بفضل صلابة المفاوض المصري وحكمته، مما يعكس قوة الدبلوماسية المصرية التي أثبتت قدرتها على حماية حقوق مصر التاريخية والدفاع عن سيادتها الوطنية.

وأشاد بحكمة وحنكة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة شؤون الدولة المصرية، وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية الحالية تواصل السير على نهج الحفاظ على حقوق مصر وترسيخ مكانتها العالمية، مستلهمةً من معركة طابا نموذجًا مشرفًا في الحفاظ على الأرض والكرامة الوطنية.

كما أكد المنشاوي أن ذكرى استعادة طابا تُعد درسًا وطنيًا يعكس تلاحم جميع مؤسسات الدولة من أجل الدفاع عن حقوق مصر المشروعة، وهو النهج الذي تواصل القيادة السياسية السير عليه لتحقيق التنمية الشاملة، والحفاظ على الأمن القومي المصري في مختلف المحافل الدولية.

وفي ختام تهنئته، دعا رئيس جامعة أسيوط الله أن يديم على مصر عزتها واستقرارها، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة التي تواصل العمل من أجل رفعة الوطن ورفاهية شعبها