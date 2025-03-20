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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: اتفاق وقف النار في أوكرانيا أقرب من أي وقت مضى

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا، ستيف ويتكوف
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أكد المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا، ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، الاقتراب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، أكثر من أي وقت مضى، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع المبعوث الأمريكي: «سنتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ100 يوم الأولى، من ولاية الرئيس دونالد ترامب».

وأعلن «ترامب» أنّه أجرى اتصالًا جيدًا للغاية، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار إلى أن المحادثات تسير على الطريق الصحيح في وقت تدفع «واشنطن»، باتجاه وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
 

أوكرانيا ستيف ويتكوف ترامب