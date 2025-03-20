ads
الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأسبوع المقبل.. اجتماع يضم قادة أوروبيين لمناقشة الأزمة الأوكرانية

إيطاليا وبريطانيا
إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الخميس، باجتماع يضم قادة ألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا وكندا؛ في باريس الأسبوع المقبل، لمناقشة الأزمة الأوكرانية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، أكد أنه من المهم تحويل الزخم لدعم «كييف» من خطة سياسية إلى عسكرية، تقضي بحماية الأجواء والحدود الأوكرانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إنه يجب أن نكون مستعدين للرد السريع، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

وأعلن «ترامب» أنّه أجرى اتصالًا جيدًا للغاية، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار إلى أن المحادثات تسير على الطريق الصحيح في وقت تدفع «واشنطن»، باتجاه وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
 

بريطانيا ألمانيا ايطاليا بولندا الأزمة الأوكرانية