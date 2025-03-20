الأسبوع المقبل.. اجتماع يضم قادة أوروبيين لمناقشة الأزمة الأوكرانية

أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الخميس، باجتماع يضم قادة ألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا وكندا؛ في باريس الأسبوع المقبل، لمناقشة الأزمة الأوكرانية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، أكد أنه من المهم تحويل الزخم لدعم «كييف» من خطة سياسية إلى عسكرية، تقضي بحماية الأجواء والحدود الأوكرانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إنه يجب أن نكون مستعدين للرد السريع، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

وأعلن «ترامب» أنّه أجرى اتصالًا جيدًا للغاية، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار إلى أن المحادثات تسير على الطريق الصحيح في وقت تدفع «واشنطن»، باتجاه وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

