أحمد طوسون: «209» رواية قريبة إلى قلبى.. لأنها تجمع بين الخيال والمغامرة

كشف الروائى والقاص أحمد طوسون، عن تفاصيل روايته "209"، لافتًا الى انها الأقرب الى قلبه، لأنها تجمع بين الخيال ذي الصبغة العلمية وبين المغامرة، حيث تتضمن أبطال من عوالم مختلفة، البطل البشري متمثلا في يوسف وأصحابه، وضياء الإنسان الآلي في إصداراته الحديثة، و٢٠٩ الفضائي الذي يزور الأرض في مهمة استكشافية، ويلتقي أبطال العوالم الثلاثة ليخوضوا معا مغامرة ضد المقنعين.

وقال "طوسون" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنه حاول في النص أن يقدم عملا أدبيا لليافعين يجمع ما بين العلم والخيال والمغامرة والقيم التربوية التي تساعد الأجيال الجديدة على النجاح والتفوق وتحقيق أهدافهم، متمنيًا ان يكون قد وفق فى ذلك.

عن رواية "لماذا لا تزورنا العصافير"، قال "طوسون" : "حاولت من خلال بطلة الرواية دعاء أن أناقش فكرة استدامة المدن وكيف تحاول مع أصدقائها التغلب على المشاكل التي تواجههم حين يعيشون في سكن العمال بإحدى المدن الصناعية، وتأثير مخلفات وعوادم المصانع عليهم، وفي ظني أن سلوكنا مع البيئة من حولنا يؤثر في مستقبلنا جميعا وأن المستقبل سيكون لفكرة استدامة المدن التي يجب أن يتربي على قيمها جيلنا الناشئ".