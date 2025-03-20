محافظ الجيزة يشهد حفل إفطار جماعيا مع الطلاب ذوي الهمم والأيتام وأسرهم

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بملعب مدرسة السعيدية بحي جنوب، بحضور 4 آلاف طالب وطالبة من ذوي الهمم والأيتام وأسرهم.

يأتي الإفطار في إطار حرص المحافظة على دعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية وإدخال البهجة على قلوب الأطفال وأسرهم خلال شهر رمضان المبارك.

كما قام المحافظ بتوزيع الهدايا على الطلاب تعبيرًا عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم لأبنائها في مختلف المجالات.

خلال الحفل أشاد المحافظ بجهود مديرية التربية والتعليم في تنظيم هذا الحدث المميز، والذي يعكس روح التكافل والتضامن المجتمعي.

كما أكد خلال كلمته في الحفل أهمية استمرار دعم ورعاية ذوي الهمم والأيتام من خلال توفير بيئة تعليمية واجتماعية مناسبة لهم، تضمن دمجهم في المجتمع وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز حقوقهم وتوفر لهم حياة كريمة.



من جانبه أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن خروج الحفل بالشكل المشرف والإيجابى يأتى فى إطار التكامل بين عدة جهات من بينها دعم وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدنى المتمثلة فى المدارس الخاصة والتى ساهمت فى تحمل كافة التكاليف الخاصة بحفل الافطار

وشدد على أن حفل الإفطار لم يكلف المديرية اى أعباء مالية.

وأعرب الطلاب وأسرهم عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الإفطار الجماعي، مقدمين الشكر لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم على هذه المبادرة التي تعكس روح الاهتمام والرعاية بهم، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتعكس قيم التراحم والمحبة.

حضر الاحتفالية الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب، ومديرو الإدارات التعليمية.