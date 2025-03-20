حملة أمنية مكبرة في الغردقة لإزالة المخالفات وتحقيق الانضباط .. صور

نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر اليوم حملة مكبرة في شوارع الغردقة، بالتنسيق بين اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، و محافظ البحر الأحمر، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية.

جاءت الحملة استجابةً لتوجيهات مدير الأمن، وتحت إشراف مباشر من محافظ البحر الأحمر، بهدف إزالة التعديات العشوائية التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، وتحسين المظهر العام للمدينة.

أسفرت الحملة عن إزالة 25 حالة إشغال طريق بواسطة شرطة المرافق، ورصد 22 مخالفة انتظار خاطئ من قبل إدارة المرور. كما تمكنت المباحث الجنائية من تنفيذ 3 أحكام جزئية واجبة النفاذ، وضبط حالتين تسول، بالإضافة إلى 4 أشخاص كانوا متواجدين دون الحصول على تصريح أمني.

شملت الحملة إزالة التعديات على الأرصفة والطرق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يساهم في توفير بيئة حضارية تلائم سكان المدينة وزوارها.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار حملاتها خلال الفترة المقبلة في مختلف المناطق، مع توجيه إنذارات للمخالفين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام الطرق والأرصفة، لضمان الحفاظ على النظام العام وتحقيق الانضباط في شوارع الغردقة.

IMG-20250320-WA0079

IMG-20250320-WA0076

IMG-20250320-WA0072

IMG-20250320-WA0068