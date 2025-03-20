ads
الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة أمنية مكبرة في الغردقة لإزالة المخالفات وتحقيق الانضباط .. صور

حملة أمنية بالبحر
حملة أمنية بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر اليوم حملة مكبرة في شوارع الغردقة، بالتنسيق بين اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، و محافظ البحر الأحمر، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية.

جاءت الحملة استجابةً لتوجيهات مدير الأمن، وتحت إشراف مباشر من محافظ البحر الأحمر، بهدف إزالة التعديات العشوائية التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، وتحسين المظهر العام للمدينة.

أسفرت الحملة عن إزالة 25 حالة إشغال طريق بواسطة شرطة المرافق، ورصد 22 مخالفة انتظار خاطئ من قبل إدارة المرور. كما تمكنت المباحث الجنائية من تنفيذ 3 أحكام جزئية واجبة النفاذ، وضبط حالتين تسول، بالإضافة إلى 4 أشخاص كانوا متواجدين دون الحصول على تصريح أمني.

شملت الحملة إزالة التعديات على الأرصفة والطرق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يساهم في توفير بيئة حضارية تلائم سكان المدينة وزوارها.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار حملاتها خلال الفترة المقبلة في مختلف المناطق، مع توجيه إنذارات للمخالفين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام الطرق والأرصفة، لضمان الحفاظ على النظام العام وتحقيق الانضباط في شوارع الغردقة.

IMG-20250320-WA0079
IMG-20250320-WA0079
IMG-20250320-WA0076
IMG-20250320-WA0076
IMG-20250320-WA0072
IMG-20250320-WA0072
IMG-20250320-WA0068
IMG-20250320-WA0068
IMG-20250320-WA0054
IMG-20250320-WA0054
ازالة المخالفات إزالة التعديات العشوائية الأجهزة الأمني الجهود المبذولة تحقيق السيولة المرورية