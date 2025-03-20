ads
الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس عاصمة مصر.. إنبي يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فرض فريق إنبي التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد السلام في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر. 

انحصر اللعب خلال الشوط الأول في وسط الملعب دون خطورة حقيقة على مرمى الفريقين. 

وأعلن سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة إنبي مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: حمزة علاء.
خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، يحيى عطية الله.
خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد رضا. 
خط الهجوم: محمد مجدي أفشة وعمر الساعي وسمير محمد، 

الأهلي وإنبي في الدوري الأهلى يحيى عطية الله