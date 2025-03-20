كأس عاصمة مصر.. إنبي يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول

فرض فريق إنبي التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد السلام في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

انحصر اللعب خلال الشوط الأول في وسط الملعب دون خطورة حقيقة على مرمى الفريقين.

وأعلن سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة إنبي مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد رضا.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة وعمر الساعي وسمير محمد،