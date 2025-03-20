توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة وجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية





قام اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات ، واللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة ، اليوم ، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.



حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اللواء إسماعيل الفار مساعد أول وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب والعلاقات الحكومية ، والدكتور خالد مسعود وكيل أول وزارة الشباب والرياضة ورئيس قطاع الشباب ، ومنال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، واللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية ، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة من كافة القطاعات

كما حضر من جانب جهاز حماية وتنمية البحيرات ، الدكتورة دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية ، وساجي محمد عادل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ، كممثلين للجهاز



بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور أشرف صبحي ، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تكامل الجهود بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة ، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا إلى تقديم برامج تدريبية وتوعوية تساهم في رفع كفاءة الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع ، وأشار سيادته إلى تطلع الوزارة لدفع التعاون بين الجهتين في مختلف المحاور التي من شأنها دعم دور الشباب في المجتمع



من جانبه ، أشاد اللواء أ.ح الحسين فرحات بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة على كافة الأصعدة ، وأوضح أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يولي أهمية كبرى لنشر الوعي البيئي ، ويعمل على تفعيل شراكات مع مختلف الجهات لتعزيز جهود التوعية بأهمية الثروة السمكية ودورها في الاقتصاد الوطني

وأضاف أن البروتوكول سيسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة لدخول هذا المجال من خلال الدورات التدريبية والبرامج المتخصصة ، وتسخير إمكانات الجهاز من مزارع ومفرخات سمكية ومعامل لتفعيل كافة أوجه التعاون بين البلدين ،

وأكد الاستعداد التام لدعم مشروعات الشباب في الاستزراع السمكي وإمدادهم بالخبرات الفنية اللازمة للمتابعة المستمرة للمشروع ، حتى يؤتي ثماره ويحقق المرجو منه



تلا ذلك قيام منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب باستعراض بنود البروتوكول التي تم الاتفاق عليها والتي تولي اهتماماً كبيراً للشباب وذوي الهمم وطلبة الجامعات من الكليات المتخصصة في المجال ، وأكدت ضرورة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين للمضي قدماً نحو تفعيل التعاون في أقرب وقت ممكن



الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يمثل خطوة ممتازة لنشر الوعي البيئي بين الشباب ، وتعريفهم بأهمية حماية البحيرات والثروة السمكية ، فضلاً عن تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاستزراع السمكي ، وعلوم البحار ، والحفاظ على الموارد المائية ، كما يشمل التعاون تنظيم رحلات ميدانية وجولات شبابية إلى المزارع والمفرخات السمكية التابعة للجهاز ، بهدف تعزيز فهم الشباب لدور الدولة في تنمية هذا القطاع الحيوي



يشمل البروتوكول عددًا من الأنشطة التعاونية ، من بينها تنظيم حملات توعوية بمخاطر التلوث البيئي ، وإطلاق برامج تدريبية مجانية لطلاب الجامعات في تخصصات المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي ، بالإضافة إلى تنظيم معسكرات كشفية ومخيمات شبابية لتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي ، كما سيتم تنظيم رحلات ومصايف بأسعار مخفضة للعاملين بالجهاز ، في إطار تحسين بيئة العمل وتعزيز الولاء المؤسسي



ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى نشر ثقافة الاستدامة البيئية ، وتمكين الشباب من المساهمة الفعالة في تطوير قطاع الثروة السمكية في مصر . ويعد توقيع البروتوكول خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية ، بما يخدم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

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