أحمد طوسون لـ «البوابة نيوز»: «بائع المناديل» تتناول قضية أطفال الشوارع.. وتصلح للكبار واليافعين

قال الروائى أحمد طوسون، إن روايته "بائع المناديل" المخصصه لليافعين، تصلح للكبار أيضا،والتى فازت بجائزة كتارا للرواية في العام قبل الماضي، تتناول قضية أطفال الشوارع من خلال السارد الذي يحكي قصته عندما وجد نفسه في الشارع والتقطه إحدى عصابات عمالة أطفال الشوارع وكيف نجا من أيديهم.

وأضاف "طوسون" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن قضية أطفال الشوارع أحد القضايا الهامة التي تتعرض لها المجتمعات وليست حكرا على مجتمع بعينه ، ملفتًا أن أطفال الشوارع يحتاجون لليد الحانية التي تربت عليهم وتنتشلهم من مصيرهم الغامض سواء كانت هذه اليد يد الحكومات، أو المؤسسات العامة، أو الخاصة، كلنا مسئولون حتى نتكاتف للقضاء على هذه الظاهرة.

وعن مجموعة «عصافير الرغبة»، أشار الى أنها مجموعة قصصية للكبار فازت بجائزة روايات مصرية للجيب مع مجموعتين للكاتبين المتميزين، الدكتور مجدي القوصي، وأشرف أيوب، مؤكدًا ان سعادته بهذه الجائزة على وجه الخصوص، كونها في القصة القصيرة النوع الأدبي الأقرب إلى قلبه من بين الأنواع الأدبية المختلفة.