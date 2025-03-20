موقف رونالدو.. تشكيل منتخب البرتغال ضد الدنمارك بدوري الأمم الأوروبية

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الدنمارك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

يحل منتخب البرتغال، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الدنمارك بملعب استاد باركن، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو تشكيل منتخب البرتغال أمام الدنمارك، رفقة رافائيل لياو وبرونو فيرنانديز.

تقام مباراة إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بين منتخب البرتغال ضد الدنمارك، يوم الأحد 23 مارس 2025 على ملعب خوسيه ألفالادي.

تشكيل منتخب البرتغال ضد الدنمارك

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديش، ريناتو فيجا، روبن دياز، ديوجو دالوت

خط الوسط: فيتينيا، جواو نيفيز، برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو.