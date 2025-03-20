مدير تعليم القاهرة تشهد ختام مسابقة "أصدقاء المكتبة"

شهدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وهمت أبو كيلة، وكيل المديرية، اليوم، ختام فعاليات مسابقة أصدقاء المكتبة، التي أقيمت في الفترة من الثلاثاء 18 مارس حتى الخميس 20 مارس، بمشاركة جميع المراحل الدراسية بمدارس القاهرة، تحت إشراف أميرة نجيب، موجه عام المكتبات، وفريق العمل.

تفقدت مدير المديرية أعمال الطلاب المشاركين في المسابقة، وناقشتهم حول أهمية القراءة واستغلال المكتبة ومصادر المعرفة المتاحة بها، مؤكدةً دورهم كسفراء لنشر الوعي بأهمية المكتبة بين زملائهم داخل الفصول.

وأشارت إلى أن هذه المسابقات تسهم في تحفيز الطلاب على ارتياد المكتبات، وترسيخ عادة القراءة والبحث لديهم، مما يعزز من ثقافتهم ويثري معلوماتهم، بهدف إعداد جيل مبدع وموهوب.

جماعة أصدقاء المكتبة: سفراء المعرفة والثقافة

تعد جماعة أصدقاء المكتبة تجمعًا للطلاب الشغوفين بالقراءة والثقافة، والذين يلعبون دورًا مهمًا في التأثير الإيجابي على زملائهم، مما يستوجب دعم هذا النشاط وتنميته في جميع المدارس.

أهداف المسابقة

تعزيز روح العمل الجماعي وتأكيد الدور التربوي للمكتبة. نشر الوعي بأهمية القراءة ودور المكتبة بين الطلاب. غرس قيم التطوع والمساعدة الفعالة. اختيار طلاب متميزين بالثقافة والمعرفة، مع إلمامهم بالعمليات الفنية داخل المكتبة مثل الفهرسة والتصنيف، لمساندة زملائهم وإرشادهم للاستفادة المثلى من المكتبة.

آلية المشاركة في المسابقة

يتم ترشيح 3 طلاب من كل مدرسة للمشاركة في فريق "أصدقاء المكتبة".

تشكل كل إدارة تعليمية فريق تحكيم مكونًا من موجهي المكتبات لتقييم المتسابقين، واختيار الفرق الفائزة لتمثيل الإدارة.

يتم تصعيد الفرق المختارة إلى التصفيات النهائية على مستوى المديرية، ومن ثم اختيار أفضل 3 فرق (ابتدائية - إعدادية - ثانوية) للمنافسة على مستوى الوزارة.

"أصدقاء المكتبة.. سفراء الثقافة والمعرفة" شعار يعكس أهمية هذا النشاط في بناء أجيال مثقفة وواعية، قادرة على التأثير ونقل المعرفة داخل مدارسهم، بما يعزز من دور المكتبات كمنارة للعلم والثقافة.