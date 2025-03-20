الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الأم في أجواء رمضانية بالمقطم

نظمت الكنيسة الإنجيلية المشيخية في المقط حفل تكريم الأم المثالية وسحوراً رمضانيا، برعاية وحضور الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس نادي لبيب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي وراعي الكنيسة.

جاء ذلك بمشاركة عدد من نجوم الفن ونوال مجلسي الشعب والشيوخ، بجانب عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم (الفنانة إلهام شاهين، الفنان إدوارد، الفنان فريد النقراشي، الفنان محمد عادل)

وتتضمن الاحتفالية مجموعة من الأغاني الروحية ويقدمها فريق ترانيم الحياة الأفضل، كما يشارك بالبرنامج ايضا الشاعر هشام الجخ .

ومن المقرر أن يشارك بحضور الحفل نخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية، بالإضافة إلى عدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين، إلى جانب نجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون.