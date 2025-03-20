دعوات مستجابة في العشر الأواخر من رمضان

تُعد العشر الأواخر من رمضان أيامًا مباركة تحمل بين طياتها فرصًا عظيمة لنيل المغفرة والرحمة والعتق من النار، وهي أيام تتضاعف فيها الأجور وتُفتح فيها أبواب السماء لاستجابة الدعوات.

وحثَّ النبي ﷺ المسلمين على اغتنام هذه الليالي بالدعاء والتضرع إلى الله، خاصة في ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، ففي هذه الليالي، يكون الدعاء أقرب إلى القبول، ويستجيب الله لمن أخلص في مناجاته

كيف يمكننا اغتنام هذه الفرصة؟ وما أعظم الأدعية التي يمكن أن نرددها في هذه الليالي المباركة؟

لماذا الدعاء في العشر الأواخر عظيم؟

الدعاء هو الصلة المباشرة بين العبد وربه، وهو سلاح المؤمن في كل الأوقات، لكنه يكتسب أهمية خاصة في العشر الأواخر، حيث تتنزل الرحمات، وتكون القلوب أكثر صفاءً وخشوعًا، قال الله تعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون" (البقرة: 186).

وكان النبي ﷺ يحرص على الإكثار من الدعاء في هذه الأيام، وأوصى بتحري ليلة القدر والاجتهاد فيها بالدعاء، ومن ذلك ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي ﷺ: "يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر، فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" (رواه الترمذي).

أعظم الدعوات المستجابة في العشر الأواخر

1. دعاء العفو والمغفرة

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فهذا الدعاء من أفضل الأدعية في ليلة القدر، حيث يحمل طلب العفو الذي هو أعظم ما يسعى إليه العبد.

2. دعاء القرب من الله والتوفيق للطاعات

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهو يحمل طلب الهداية والثبات على طريق الحق.

3. دعاء تحقيق الأمنيات واستجابة الحاجات

اللهم اقضِ لي حاجتي، ويسر لي أمري، وحقق لي ما أتمنى، واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، فهو دعاء شامل يُستحب قوله في السجود والثلث الأخير من الليل.

4. دعاء الرزق والبركة

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا طيبًا مباركًا فيه، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك، وهو دعاء لجلب الرزق الحلال والبركة فيه.

5. دعاء تفريج الهموم والكروب

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وقد كان النبي ﷺ يكثر من هذا الدعاء للتخلص من الهموم والضيق.

6. دعاء للأهل والأحباب

اللهم احفظ لي أهلي وأحبتي، وبارك لهم في أعمارهم وأرزاقهم، واجعلنا جميعًا من عتقائك من النار، فالدعاء للأهل والأحباب من أجمل الأعمال في هذه الليالي المباركة.

كيف نستغل هذه الليالي في الدعاء؟