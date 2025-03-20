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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

في الحلقة 21.. حمادة هلال ينتصر على خادم نائلة في "المداح 5"

الفنان حمادة هلال
الفنان حمادة هلال
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شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "المداح.. أسطورة العهد" الجزء الخامس تأثر رحاب "هبة مجدي" بشكل كامل بكتاب السحر، مما يتيح لـ"ست الحسن" استغلالها لتنفيذ خططها الشيطانية، ويزيد من تعقيد الأمور.

‎وفي الوقت نفسه، يواجه صابر معركة شديدة مع نائلة وخادميها الأعورين، ورغم قوتهما، ينجح صابر في القضاء على خادمي نائلة، مما يجعلها بلا مساعدين ويزيد من عزلتها.

‎وفيما يخص "ناصرة" يتدخل "صابر" لمحاولة إقناع زوجها بعدم الطلاق، حيث كان الزوج قد قرر الانفصال بسبب تصرفاتها الغريبة، ويوضح "صابر" للزوج الحقيقة وراء ما تمر به ناصرة من تأثير الجن.

‎وفي تطور مفاجئ، يفاجأ صابر بوجود الحاج وفيق "خالد الصاوي" في منزله، مما يفتح المجال لمزيد من الأحداث الغامضة.

يشارك في بطولة مسلسل "المداح 5" الفنانين: حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، خالد الصاوي، والعمل من تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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