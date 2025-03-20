ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تشكيل مباراة هولندا ضد إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة هولندا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

يحل منتخب إسبانيا، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره هولندا بملعب فينورد، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

تأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

بينما بلغ منتخب هولندا الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما احتل وصافة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

تشكيل منتخب إسبانيا ضد هولندا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، باو كوبارسي، لو نورماند، بيدرو بورو

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، بيدري جونزاليس، فابيان رويز

وفي الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.

تشكيل منتخب هولندا ضد إسبانيا

كما أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إسبانيا، على النحو التالي.

حراسة المرمى: فيربروجين

خط الدفاع: هاتو، فيرجيل فان دايك، فان هيك، جيرترويدا

خط الوسط: فرينكي دي يونج، تيجاني ريندرز، جاستن كلويفرت

وفي الهجوم: جيريمي فريمبونج، ممفيس ديباي، كودي جاكبو.