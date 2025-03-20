مياه الفيوم تنظم ندوات توعوية بالتعاون مع قصر الثقافة لنشر الوعي المائي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن تعاونها مع قصر ثقافة الفيوم لتنفيذ سلسلة من الفعاليات التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الحفاظ على الموارد المائية عبر ندوات تثقيفية، وورش عمل، ومعارض فنية، إلى جانب عروض مسرحية تسلط الضوء على مخاطر الإسراف في المياه وتأثيره على البيئة والمجتمع.

وقال المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الشراكة المجتمعية، من خلال التواصل مع المؤسسات الثقافية والتعليمية لترسيخ الوعي المائي، خاصة بين الأطفال والشباب باعتبارهم قادة المستقبل.

وأشار إلى تنفيذ عدد من الندوات التوعوية في مكتبة الفيوم العامة ومدرسة سيلا الإعدادية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأشاد النجار بالتعاون الفعال بين الشركة وقصر ثقافة الفيوم، مؤكدًا أن الثقافة تلعب دورًا رئيسيًا في تعديل السلوكيات السلبية وتعزيز القيم الإيجابية.

كما شدد على أهمية استمرار حملات التوعية الميدانية والأنشطة الثقافية لضمان ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

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