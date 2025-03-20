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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الإنجيلية بالمقطم تستعد لاحتفالية عيد الأم وسحور رمضان

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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تستعد الكنيسة الإنجيلية المشيخية في المقطم الليلة بإطلاق حفل تكريم الأم المثالية وسحورا رمضانيا، برعاية وحضورالدكتورالقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس نادي لبيب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي وراعي الكنيسة.

حضر قبيل انطلاق الحفل عدد من نجوم الفن ونواب مجلسي الشعب والشيوخ، بجانب عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم (الفنانة إلهام شاهين، الفنان إدوارد، الفنان فريد النقراشي، الفنان محمد عادل) 

تتضمن الاحتفالية مجموعة من الأغاني الروحية يقدمها فريق ترانيم الحياة الأفضل، كما يشارك بالبرنامج ايضا الشاعر هشام الجخ .

ومن المقرر أن يشارك بحضور الحفل نخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية، بالإضافة إلى عدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين، إلى جانب نجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون.

 

الام المثال الدكتور القس نادي لبيب الشاعر هشام الجخ القس أندريه زكي الفنان فريد النقراشي الفنان إدوارد الكنيسة الإنجيلية أندرية زكي