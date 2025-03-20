منتخب إيران يهزم الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026

خسر منتخب الإمارات من إيران بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب آزادي، في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

شهدت مباراة إيران ضد الإمارات، توقف بشكل مفاجئ بسبب عطل في أحد أعمدة الإنارة بالملعب، مما استدعى دخول اللاعبين إلى غرف الملابس.

مباراة إيران ضد الإمارات

بدأت مباراة منتخب الإمارات وإيران، قبل أن تتوقف بعد مرور 9 دقائق فقط من عمر الشوط الأول، حيث انطفأت أضواء الملعب فجأة، ما أدى إلى توقف اللعب، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين المنتخبين.

وبعد توقف دام أكثر من 25 دقيقة، استأنف الحكم المباراة، قبل أن يتمكن منتخب إيران من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72 (45+27) عن طريق سردار آزمون، لينتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيراني بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإيراني سيطرته، وأضاف محمد موهيبي الهدف الثاني في الدقيقة 70، ليخسر منتخب الإمارات بنتيجة 2-0.

بتلك النتيجة، رفع منتخب إيران رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد منتخب الإمارات عند 10 نقاط في المركز الثالث.