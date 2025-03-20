جامعة طنطا تواصل تقدمها في مؤشر Nature Index وتحتل المركز ١٢٩ عالميا

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة تقدماً ملحوظاً في مؤشر Nature Index حيث تقدمت 129 مركزاً على المستوى العالمي لتصبح في الترتيب 1674 عالمياً بين 5228 جامعة عن الفترة من يناير 2024 إلى ديسمبر 2024 مقارنة بالترتيب 1803 عن الفترة السابقة من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024، أما على المستوى القاري فقد تقدمت الجامعة 5 مراكز لتحقق الترتيب 22 بين 261 جامعة أفريقية مقارنة بالترتيب 27 عن الفترة السابقة، وعلى الصعيد المحلي تقدمت جامعة طنطا مركزان لتصبح في الترتيب 3 بين 31 جامعة مصرية مقارنة بالترتيب 5 عن الفترة السابقة.

أضاف القائم بعمل رئيس الجامعة أنه وفقا لنتائج التصنيف صنفت الجامعة في 4 مجالات حيث جاء ترتيبها في مجال العلوم الصحية في المركز الثالث محلياً بين 22 جامعة مصرية، أما على المستوى القاري فقد جاءت في المركز 18 بين 162 جامعة أفريقية، كما جاءت في المركز 691 عالميا بين 2543 جامعة على المستوى العالمي، وجاءت في المركز 11 في مجال العلوم البيولوجية بين 15 جامعة مصرية، والمركز 56 بين 122 جامعة أفريقية، وفي مجال الكيمياء حققت المركز 4 بين 18 جامعة مصرية،والمركز15 بين 48 جامعة أفريقية، كما جاءت في العلوم الفيزيائية في المركز 5 بين 19 جامعة مصرية، والمركز 27 بين 63 جامعة أفريقية.

وأوضح أن هذا التقدم يأتي نتيجة التزام الجامعة بالعديد من الاستراتيجيات التي تدعم المنظومة البحثية، وتقديم كافة أوجه الدعم للباحثين وأعضاء هيئة التدريس المنتمين لها وتشجيع الفرق البحثية لتحسين جودة المخرجات البحثية للجامعة بما يضمن نشر الأبحاث الصادرة عنها في أفضل المجلات العلمية العالمية وأكثرها تميزاً، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه هنأ الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث جميع منسوبي الجامعة بهذا التقدم، مؤكداً استمرار جهود الجامعة وقطاع الدراسات العليا والبحوث في جهودهم لتطوير منظومة البحث العلمي

ولفت الى أن النتيجة تشير إلى ترتيب جامعة طنطا بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية فقط، حيث أن مؤشر Nature Index لا يقتصر على تقييم الجامعات فقط، ولكن يقوم بتصنيف كافة المؤسسات التي تنشر أبحاث علمية بما فيها الجامعات والمستشفيات والمعاهد الصحية.

جدير بالذكر أن مؤشر نيتشر هو أحد مؤشرات أداء البحث المؤسسي. حيث تعتمد مقاييس count & Share على ناتج النشر للمؤسسة في 145 مجلة للعلوم الطبيعية والصحية والتي تشمل العلوم البيولوجية والكيمياء والبيئة وعلوم الأرض والعلوم الصحية والعلوم الفيزيائية حيث يتم اختيار المجلات بناءً على سمعتها من قبل لجان من العلماء الرائدين في مجالاتهم، ويأخذ العديد من العوامل الأخرى في الاعتبار مثل جودة الأبحاث، حيث تم تقييم المخرجات البحثية للجامعات للعام 2024 عن الفترة من 1/1/2024 إلى 31/12/2024،كما أن مؤشر Nature Index لا يعكس حجم النشر الإجمالي لأبحاث المؤسسة ككل، ولكن يقتصر في التقييم على المجلات التي تحظى بسمعة متميزة في مجالات العلوم المذكورة.

