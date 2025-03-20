جامعة المنوفية تنظم قافلة طبية للكشف على طلاب "مدرسة النور للمكفوفين" بشبين الكوم

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية قافلة طبية متكاملة للكشف على طلاب مدرسة النور للمكفوفين بشبين الكوم وذلك تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع إدارة شئون المرأة و وحدتي تكافؤ الفرص والسكان وحماية الطفل، مؤسسة حياة كريمة، بمشاركة كليتي الطب،الصيدلة.

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص علي المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في توفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية للمجتمع بصفة عامة وذوي القدارت الفائقة بصفة خاصة فالجامعة تواصل إطلاق المزيد من القوافل في شتى ربوع المحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)،مبادرة(بداية) وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأشار القاصد أن القافلة ضمت كوادر طبية متميزة في مختلف التخصصات الطبية وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المتكاملة وتوفير المزيد من الرعاية للفئات الأولي بالرعاية في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في مجالات متعددة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، بما يساهم فى دعم الدور المجتمعى و التنموي والخدمي للجامعة والوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.

ومن جانبه أضاف الدكتور صبحي أن القافلة قامت بالقاء ندوة توعوية حول"طرق التصدي للعنف ضد الطفل" واستعرضت الخدمات التي يقدمها إدارة حماية الطفل بالمحافظة ومنها التقييم والدعم الاجتماعي والتقييم والدعم النفسي وتقديم الخدمات الصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، هذا بالإضافة إلى الكشف على عدد كبير من طلاب وطالبات المدرسة وصرف بعض الأدوية بالمجان من خلال الصيدلية الخيرية لكلية الصيدلة لعدد من الحالات، وتحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لإستكمال الكشف والفحص وإجراء التحاليل والعمليات الجراحية اللازمة.

شارك في أعمال القافلة كليات الطب، والصيدلة، تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، الدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة، والدكتورة رانيا عزمى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور شادى علام وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور ايناس محي الدين- مدير ادارة شئون المرأة ووحدتى تكافؤ الفرص والسكان ومدير وحدة حماية الطفل.