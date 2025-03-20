محادثات أمريكية إسرائيلية الأسبوع المقبل بشأن الملف النووي الإيراني وتطورات حرب غزة

أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم الخميس، بإجراء محادثات استراتيجية أمريكية إسرائيلية في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، بشأن الملف النووي الإيراني، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكر «أكسيوس»، أن المحادثات الأمريكية الإسرائيلية في «واشنطن» الأسبوع المقبل، ستبحث أيضًا تطورات الحرب في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تضمنت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وإذا رفضت إيران مبادرة «ترامب» ولم تتفاوض، فإن فرص العمل العسكري الأميركي أو الإسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية ستزداد بشكل كبير.

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة مع إيران، مضيفًا: «لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. سيحدث أمرٌ ما قريبًا جدًا. أُفضّل التوصل إلى اتفاق سلام على الخيار الآخر، لكن هذا الخيار سيحل المشكلة».

فيما وصف المرشد الإيراني رسالة «ترامب» واقتراحه للمفاوضات بأنها خدعة، تهدف فقط إلى خلق انطباع بأن «طهران» ترفض التفاوض.

يُشار إلى أن البرنامج النووي الإيراني تقدم على مدى السنوات الأربع الماضية، وهو أقرب من أي وقت مضى إلى إنتاج سلاح نووي.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يكفي لصنع ست قنابل نووية إذا تم تخصيبه إلى 90%.

وفي مطلع شهر فبراير الماضي وقع «ترامب»، على مذكرة حول استعادة سياسة الضغوط القصوى تجاه إيران، والتي تشمل محاولات لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر بغية منعها من امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن سياسة الضغوط القصوى التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، هي تجربة فاشلة.

