مسلسل حكيم باشا الحلقة 20.. وفاة أحمد فؤاد سليم بعد توصية مصطفى شعبان بأن يظل المال معه

شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، ثم يتم عرضها لاحقاً على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل "حكيم باشا"، باحتفال "واصل الذهبي- رياض الخولي و "غراب- أحمد فهيم" بعد أن أخذوا مناقصة "المحجر"، حتى جاء "حكيم- مصطفى شعبان" في وجه "غراب- أحمد فهيم" وقال ل "حكيم- مصطفى شعبان" تسلمنا البرديات والمومياوات والقصر تعيش مرتاح، فقال له "حكيم- مصطفى شعبان" تاخد عيني بس بمزاجي بدماغك لأ.

كما شهدت أحداث الحلقة العشرون صراع تقسيم الميراث بين أولاد العم، فقال "بحر- محمد نجاتي" أنه يأخذ التجارة والفنادق اللي في مصر وقالت "برنسه- سهر الصايغ" بأنها تأخذ القصر، فقال سليم "منذر- ريحانه" أنا الكبير وأنا اللي هاخد القصر واشتد الخلاف بين "بحر- محمد نجاتي" و"سليم- منذر ريحانه" إلي أن رفعوا سلاحهم وجها لوجه فاشتد التعب علي "نوح- أحمد فؤاد سليم" وأمر "حكيم- مصطفى شعبان" باحضار الدكتور "خاطر- محمد العمروسي" بأقصي سرعة.

كما جاء ضمن أحداث الحلقة، أمر "نوح- أحمد فؤاد سليم" في وجود أولاده وهو على فراش الموت بأن ملكه بالكامل من حق "حكيم- مصطفى شعبان" فاشتد الصراع بين أولاده وخرجت كلمات غاضبة منهما فقال "بحر- محمد نجاتى" "انت هتعيش ظالم وتموت ظالم" وختم "نوح- أحمد فؤاد سليم" حديثه ل "حكيم- مصطفى شعبان" لا تعطيهم شئ وصية الميت أمانه في رقبتك فقال له "حكيم- مصطفى شعبان" له حاضر وتوفي بعدها على الفور.

وتابع "حكيم- مصطفى شعبان" بكلمات مؤثره ل عمه "نوح- أحمد فؤاد سليم" وهو علي الفراش فقال له أنها أمانه ثقيلة عليا، كنت وزعت مالك على حياة عينك ليه تحضر شري، وأنت عارف أنا عمري ما خلفت معاك عهد فأنت كده احضرتني للشر مرة أخرى مع السلامه يا عمي.

في سياق متصل ذهب "حكيم- مصطفى شعبان" للمغارة لجلب فلوس منها ليعطي "واصل الذهبي- رياض الخولي" حقه ويطلب منه أن يسامح عمه "نوح- أحمد فؤاد سليم" قبل دفنه ولكنه رفض وقال له "واصل الذهبي- رياض الخولي" أنه لكي يسامحه يريد المال بأكمله.

انتهت الحلقة على جنازة "نوح- أحمد فؤاد سليم"، بحضور "حكيم- مصطفى شعبان" ووالده "رضوان الباشا- أحمد صادق"، بجانب عدد كبير من أهله وظل الجميع يودعونه بطريقتهم الخاصة وانتهت الحلقة على ذلك.

جدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد آمين.