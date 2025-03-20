الشوا: غالبية ضحايا القصف الإسرائيلي من النساء والأطفال

صرّح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، بأن غالبية ضحايا القصف الإسرائيلي خلال العملية العسكرية الجديدة على قطاع غزة، التي بدأت فجر الثلاثاء الماضي، هم من الأطفال والنساء.

وخلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أكد الشوا أن التصعيد الإسرائيلي الحالي يُعد الأخطر منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث تتفاقم الأوضاع على كافة المستويات جراء القصف العنيف وغير المسبوق، والذي يستهدف المدنيين بأعداد كبيرة، خاصة النساء والأطفال.

وأضاف أن العدوان المستمر أدى إلى انقطاع جميع أنواع المساعدات، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، وذلك لليوم العشرين على التوالي.

وأوضح أن أكثر من 70 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح القسري من مناطق مثل رفح وبيت لاهيا شمال القطاع، متجهين إلى مدينة غزة أو شرق خان يونس، التي تعرضت للقصف عدة مرات، مشيرًا إلى استهداف العاملين في الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة أيضًا.

وفي ختام حديثه، شدد الشوا على أن المنظمات الحقوقية تعمل بجد لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وإحالة هذه الملفات إلى الهيئات الدولية المعنية، بهدف ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.