الكاتب أحمد طوسون: رمضان شهر إجازة من الإبداع.. وأخصص وقتى فيه للقراءات الدينية

كشف الكاتب احمد طوسون، عن طقوسة فى شهر رمضان المبارك، مؤكدًا انه يعتبره شهر إجازة من الإبداع، أغلب القراءات فيه تكون مخصصة للقراءات الدينية، إلا إذا كان مكلفا بعمل، كما انه فرصة للقاء الأهل والأصدقاء وقراءة القرآن والعبادات.

وقال "طوسون" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن هناك مشاريع أدبية جديدة له، لم ينتهى منها بعد، لكنه يتمنى أن ينتهى من مجموعة قصصية للكبار كتب بعض نصوصها ، كما ان هناك مشروع لرواية لليافعين وأخرى للكبار.

وعن نصائحه للشباب من الكتاب أضاف: "أقول لنفسي دوما إن الكتابة للطفل أصعب أشكال الكتابات الأدبية، والرهان دوما في ظني ألا يتجه الكاتب لهذا الشكل الأدبي إلا عندما تكتمل أدواته وتلح عليه فكرة ملحة وليس سعيا وراء الوجود والنشر".

وتابع: "في النهاية لسنا كهنة، لكل كاتب تجربته وقناعاته والفيصل للحكم على الإبداع الإبداع ذاته، والمبدع الحقيقي لا ينتظر نصيحة بقدر ما يقرأ ويراقب تجارب الآخرين وتجربته ونظل نتعلم كل يوم مما نقرأ حتى أخر لحظة من حياتنا".