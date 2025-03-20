استكمال تسليم وحدات سكن كريم في كفر سعد في محافظة دمياط

تابع الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط استكمال تسليم وحدات سكن كريم بتفتيش ثان بكفر سعد للفئات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية تحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، حيث يجرى استكمال أعمال تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن كريم الذى تم تنفيذه فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية تفتيش ثان التابعة لقرية المحمدية بمركز كفر سعد بعدد ٦ عمارات بإجمالى ٤٨ شقة .

هذا وقد تم التسكين لعدد آخر من الحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية ممن ينطبق عليهم الشروط ، وذلك بالتنسيق بين لجنة التسكين برئاسة السكرتير العام المساعد و إدارة الاسكان ، وذلك طبقًا للمعايير المُنظمة لذلك.

والجدير بالذكر انه تم بحث جميع الحالات وتم استبعاد الحالات الغير مستحقه من الاقامة في عمارات الايواء ، وفى حالة رغبة المستبعدين فى الحصول على شقق اسكان اجتماعى عليهم التقدم بتسليم الطلب بديوان عام المحافظة للمساعدة فى الحصول على شقه ضمن الإسكان الاجتماعى.

شهد مركز كفر سعد في محافظة دمياط حالة من السعادة مع بدء تسليم وحدات سكن كريم بتفتيش ثان بكفر سعد للفئات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وتحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط .

بدأت أعمال تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن كريم الذى تم تنفيذه فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية تفتيش ثان التابعة لقرية المحمدية بمركز كفر سعد بعدد ٦ عمارات بإجمالى ٤٨ شقة .

هذا وقد تم التسكين لعدد منحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية ممن ينطبق عليهم الشروط ، كمرحلة أولى وذلك بالتنسيق بين إدارتى الاسكان وخدمة المواطنين بالمحافظة ، وجاري دراسة تسكين باقى الحالات المستحقة طبقًا للمعايير المنظمة لذلك.

يذكر أن محافظ دمياط ووزير الإسكان قد افتتحا مشروع سكن لكل المصريين بعد أن استمعا الشرح التفصيلى حول المشروع، والذي تضمنت مرحلته الأولى إنشاء 11 عمارة سكنية بـ24 وحدة للعمارة الواحدة، بإجمالي 246 وحدة، بتكلفة بلغت 152.125 مليون جنيه، حيث يتم تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين على مساحة 17 فدانا لإنشاء 44 وحدة سكنية.