للمرة الثانية اليوم.. إسرائيل تعلن إغلاق مطار "تل أبيب" مؤقتًا

الخميس 20/مارس/2025 - 08:45 م

أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الخميس، بإغلاق مطار «تل أبيب» مؤقتًا، للمرة الثانية اليوم، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وبحسب «إكسترا نيوز»، أعلن جيش الاحتلال، أن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق، عقب هجوم صاروخي انطلق من اليمن.

وجاء الهجوم الصاروخي بعد وقت قصير من غارات جوية أمريكية على اليمن، حيث شنت الولايات المتحدة أربع ضربات على مدينة الحديدة، بحسب «رويترز».

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي، إن قواتها تواصل عملياتها ضد جماعة الحوثي اليمنية.

وبعد شن الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر2023، بدأ «الحوثيون» استهداف سفن قبالة السواحل اليمنية، قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها.

