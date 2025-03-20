وزير الكهرباء: القطاع الخاص شريك فى تنفيذ استراتيجية الطاقة واعتماد الطاقات المتجددة

اكد الدكتور محمود عصمت وزيرالكهرباء أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحا الاستفادة من الثروات الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % فى عام 2040

وأشار إلى الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية، وكذلك التزام الشركة بالخطة الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات الخاصة بها والعمل على إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة قبل مواعيدها المحددة.

بدأت شركة إيميا باور الإماراتية، التابعة النويس للاستثمار، في وضع الجهد على محطة محولات مزرعة رياح آمونت، قدرة 500 ميجاوات، في إطار التشغيل التجريبي للمحطة استعدادا لربطها بالشبكة القومية في مايو المقبل.

كانت إيميا باور قد تعهدت، في إطار دعمها لتوجه الدولة المصرية نحو التحول الطاقي وزيادة قدراتها الكهربائية من الطاقات المتجددة، ببدء التشغيل التجاري للمشروع بحلول مايو العام الجاري، بعد أن كان مقررا الانتهاء من المشروع، وفق الجدول الزمني الموضوع له منذ اتفاق الإغلاق المالي للمشروع، في أغسطس 2025؛ وذلك لدعم الشبكة القومية المصرية للكهرباء قبل فصل الصيف.

جدير بالذكر أن معدل إنتاج مشروع مزرعة رياح آمونت، الذي يقام بالشراكة بين "ايميا باور" وشركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، يبلغ ٢ مليار كيلووات/ ساعة سنويا، ما يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو ١.٣ مليون طن سنويا، ويساهم في إنارة أكثر من ٢٠٠ ألف منزل، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر في التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعد إيميا باور داعما استراتيجيا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وإفريقية.

وتعد المحطة إحدى مشروعات شركة إيميا باور للطاقة المتجددة في مصر، والتي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع آمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).